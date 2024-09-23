85 минут вдесятером — и все равно победа. Лион — Марсель 2:3. Видео голов и обзор матча
Чумовая развязка в дерби Олимпико
Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG
"Марсель" уже на 5-й минуте остался в меньшинстве после двух желтых Леонардо Балерди, но даже так сумел выгрызти победу в одном из самых принципиальных дерби Франции.
Арендованный у "Норвича" Джонатан Роу — герой вечера, но и форвардов "Лиона" надо "отмечать". Что говорить, если Ляказетт даже с пенальти забил!
5-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"
"Лион" - "Марсель" - 2:3
Голы: Чалета-Цар, 53, Шерки, 90+3 — Лирола, 69, Улиссес Гарсия, 82, Роу, 90+5
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