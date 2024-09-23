Черная серия прервана. Интер — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
Миланское дерби за красно-черными
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
"Милан" после шести кряду поражений наконец победил в дерби "Интер".
Россонери отдали сопернику мяч, но чаще били в створ ворот, были агрессивны в борьбе, мало что позволили создать чемпиону. В герои же выбился тот, кого не ждали — для защитника Маттео Габбьи это лишь 3-й гол в карьере в Серии А.
5-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"
"Интер" - "Милан" - 1:2
Голы: Димарко, 27 — Пулишич, 10, Габбья, 89
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