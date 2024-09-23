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Черная серия прервана. Интер — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Миланское дерби за красно-черными

Черная серия прервана. Интер — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

UA-Футбол
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"Милан" после шести кряду поражений наконец победил в дерби "Интер".

Россонери отдали сопернику мяч, но чаще били в створ ворот, были агрессивны в борьбе, мало что позволили создать чемпиону. В герои же выбился тот, кого не ждали — для защитника Маттео Габбьи это лишь 3-й гол в карьере в Серии А.

5-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Интер" - "Милан" - 1:2

Голы: Димарко, 27 — Пулишич, 10, Габбья, 89

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