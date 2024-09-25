Интригу подарил Вальехо. Реал Мадрид — Алавес 3:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" очень легко и комфортно вел в счете 3:0 против "Алавеса", ничего не позволяя создать сопернику и лишь штампуя свои моменты.

По такой игре Карло Анчелотти решился выпустить на эндшпиль резерв, и среди прочих защитника Хесуса Вальехо, который за две минуты привез на свои ворота два мяча. В воздухе внезапно запахло сенсацией, и концовка прошла под аккомпанемент атак басков и свиста трибун. Невероятно!

7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Алавес" - 3:2

Голы: Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 — Бенавидес, 85, Кике, 86