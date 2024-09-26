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В шаге от рекорда. Барселона — Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Каталонцы не оступаются на старте Ла Лиги

В шаге от рекорда. Барселона — Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" на своем поле создала достаточно моментов для крупной победы над "Хетафе", но команде Ганси Флика не хватило концентрации перед воротами. Усталость, наверное.

В итоге Левандовский забил раз, и теперь Блаугране осталась еще одна победа, чтобы повторить свой лучший старт в Ла Лиге в истории клуба.

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"Барселона" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Левандовский, 19

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