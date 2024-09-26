В шаге от рекорда. Барселона — Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча
Каталонцы не оступаются на старте Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" на своем поле создала достаточно моментов для крупной победы над "Хетафе", но команде Ганси Флика не хватило концентрации перед воротами. Усталость, наверное.
В итоге Левандовский забил раз, и теперь Блаугране осталась еще одна победа, чтобы повторить свой лучший старт в Ла Лиге в истории клуба.
7-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Левандовский, 19
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