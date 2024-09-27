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Мяча Довбика оказалось мало. Рома — Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Ничья итальянского и испанского середняков

Мяча Довбика оказалось мало. Рома — Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA

UA-Футбол
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Артем Довбик впервые забил за "Рому" в еврокубках — его жертвой стал "Атлетик Бильбао".

При этом выиграть матч "Волки" не смогли. Они доминировали на старте и заслужено забили первыми, однако провалили концовку, когда Довбика уже не было на поле. Счет по делу.

1-й тур Лиги Европы. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Довбик, 32 — Паредес, 85

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