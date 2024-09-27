Яремчук не помог. Лион — Олимпиакос 2:0. Видео голов и обзор матча
Победитель Лиги конференций-2024 повержен
Фото: olympiacos.org
"Лион" идет лишь 14-м в Лиге 1, но на еврокубки собрался и по делу одолел "Олимпиакос". Фирменные провалы в защите "Ткачей" никуда не делись, но в этот раз не обошлось и без индивидуального мастерства в атаке от Шерки, Заха и Бенрама.
Наш Роман Яремчук вышел в старте "Олимпиакоса", раз пробил в створ ворот и его первым заменили, что явно не комплимент от тренера.
1-й тур Лиги Европы. Лион. "Стад Лионнэ"
"Лион" - "Олимпиакос" - 2:0
Голы: Шерки, 65, Бенрама, 71
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