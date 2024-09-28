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Победа в дерби окрылила. Милан — Лечче 3:0. Видео голов и обзор матча

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Победа в дерби окрылила. Милан — Лечче 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" после неудачного старта сезона постепенно набирает форму. Следом за "Интером" на "Сан Сиро" был повержен "Лечче".

Победа не была легкой, андердог целых 7 раз попал в створ ворот, но класс все же взял свое. Отдельно отмечаем Тео Эрнандеса — у него гол и ассист.

6-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Милан" - "Лечче" - 3:0

Голы: Мората, 38, Тео Эрнандес, 41, Пулишич, 43

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Милан Лечче
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