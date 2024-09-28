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Барколя слишком силен. ПСЖ — Ренн 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Парижане догоняют лидеров

Барколя слишком силен. ПСЖ — Ренн 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

UA-Футбол
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"Ренн" приехал обороняться в Париж, но не справился с напором нового лидера "ПСЖ" Брэдли Барколя — тот оформил дубль, плюс после его удара в штангу отличился Ли Кан Ин.

Теперь наверху таблицы Лиги 1 троевластие — у "ПСЖ", "Марселя" и "Монако" по 13 очков. Интересно, давно такого не было.

6-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Ренн" - 3:1

Голы: Барколя, 30, 68, Ли Кан Ин, 58 — Калимуэндо, 75 (с пенальти)

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