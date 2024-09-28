Барколя слишком силен. ПСЖ — Ренн 3:1. Видео голов и обзор матча

"Ренн" приехал обороняться в Париж, но не справился с напором нового лидера "ПСЖ" Брэдли Барколя — тот оформил дубль, плюс после его удара в штангу отличился Ли Кан Ин.

Теперь наверху таблицы Лиги 1 троевластие — у "ПСЖ", "Марселя" и "Монако" по 13 очков. Интересно, давно такого не было.

6-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Ренн" - 3:1

Голы: Барколя, 30, 68, Ли Кан Ин, 58 — Калимуэндо, 75 (с пенальти)