Барколя слишком силен. ПСЖ — Ренн 3:1. Видео голов и обзор матча
Парижане догоняют лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"Ренн" приехал обороняться в Париж, но не справился с напором нового лидера "ПСЖ" Брэдли Барколя — тот оформил дубль, плюс после его удара в штангу отличился Ли Кан Ин.
Теперь наверху таблицы Лиги 1 троевластие — у "ПСЖ", "Марселя" и "Монако" по 13 очков. Интересно, давно такого не было.
6-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Ренн" - 3:1
Голы: Барколя, 30, 68, Ли Кан Ин, 58 — Калимуэндо, 75 (с пенальти)
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