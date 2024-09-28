Прервали серию неудач. Удинезе — Интер 2:3. Видео голов и обзор матча
Нерадзурри берут себя в руки
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Timothy Rogers
После трех подряд осечек и болезненного поражения в дерби "Интер" сумел показать свой футбол на одном из неудобных для себя стадионов в Италии.
Счет в матче скользкий, но на деле Нерадзурри контролировали ход игры, намного чаще угрожали воротам, а Лаутаро Мартинес был лучшим из всех форвардов на поле.
6-й тур Серии А. Удине. "Стадио Фриули"
"Удинезе" - "Интер" - 2:3
Голы: Кабаселе, 35, Лукка, 83 — Фраттези, 1, Лаутаро Мартинес, 45+1, 47
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