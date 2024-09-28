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Прервали серию неудач. Удинезе — Интер 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Нерадзурри берут себя в руки

Прервали серию неудач. Удинезе — Интер 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Timothy Rogers

UA-Футбол
Новина українською

После трех подряд осечек и болезненного поражения в дерби "Интер" сумел показать свой футбол на одном из неудобных для себя стадионов в Италии.

Счет в матче скользкий, но на деле Нерадзурри контролировали ход игры, намного чаще угрожали воротам, а Лаутаро Мартинес был лучшим из всех форвардов на поле.

6-й тур Серии А. Удине. "Стадио Фриули"

"Удинезе" - "Интер" - 2:3

Голы: Кабаселе, 35, Лукка, 83 — Фраттези, 1, Лаутаро Мартинес, 45+1, 47

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