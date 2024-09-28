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Старая синьора вырвалась в лидеры. Дженоа — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Победа в доминирующем ключе

Старая синьора вырвалась в лидеры. Дженоа — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" после трех кряду ничьих 0:0 в чемпионате вернулся на победную стезю, справившись с защитой "Дженоа".

"Грифоны" выстояли только в первом тайме, а затем один из них сыграл рукой в своем штрафном — и команда развалилась. Эта победа временно вывела "Юве" на первое место в Серии А.

6-й тур Серии А. Генуя. “Луиджи Феррарис”

“Дженоа" - "Ювентус" - 0:3

Голы: Влахович, 48 (с пенальти), 55, Консейсау, 89

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