Старая синьора вырвалась в лидеры. Дженоа — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча
Победа в доминирующем ключе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC
"Ювентус" после трех кряду ничьих 0:0 в чемпионате вернулся на победную стезю, справившись с защитой "Дженоа".
"Грифоны" выстояли только в первом тайме, а затем один из них сыграл рукой в своем штрафном — и команда развалилась. Эта победа временно вывела "Юве" на первое место в Серии А.
6-й тур Серии А. Генуя. “Луиджи Феррарис”
“Дженоа" - "Ювентус" - 0:3
Голы: Влахович, 48 (с пенальти), 55, Консейсау, 89
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