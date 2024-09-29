Флик рискнул и проиграл. Осасуна — Барселона 4:2. Видео голов и обзор матча
Первое поражение каталонцев в Ла Лиге-2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
“Барселона" впервые в новом чемпионате проиграла. Ее тренер Ганси Флик решился на серьезную ротацию, выпустил экспериментальную оборону, и это обернулось катастрофичными провалами без мяча.
Рафинья и Ямаль вышли спасать ситуацию во втором тайме, но было уже поздно — плюс соперник поймал кураж. "Осасуну" за ее старание и нацеленность сегодня надо хвалить.
8-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Барселона" - 4:2
Голы: Будимир, 18, 72 (с пенальти), Сарагоса, 28, Бретонес, 85 — Виктор, 53, Ямаль, 89
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