Кризис Цыганкова и компании. Сельта — Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" не сумела победить в пятом матче подряд. На сей раз каталонцев остановила "Сельта", которая до этого проиграла 4 матча из 5.

Виктор Цыганков провел на поле 90 минут и выглядел неплохо, но и в герои опять не выбился. Другое дело — Яго Аспас. 37-летний символ "Сельты" вышел на замену и снова спас своих, забив в 501-м матче за клуб в Ла Лиге. Невероятно!

8-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Жирона" - 1:1

Голы: Аспас, 81 — Эррера, 38