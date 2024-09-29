Кризис Цыганкова и компании. Сельта — Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
Пятая кряду осечка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Жирона" не сумела победить в пятом матче подряд. На сей раз каталонцев остановила "Сельта", которая до этого проиграла 4 матча из 5.
Виктор Цыганков провел на поле 90 минут и выглядел неплохо, но и в герои опять не выбился. Другое дело — Яго Аспас. 37-летний символ "Сельты" вышел на замену и снова спас своих, забив в 501-м матче за клуб в Ла Лиге. Невероятно!
8-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Жирона" - 1:1
Голы: Аспас, 81 — Эррера, 38
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