  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. А вот и новый лидер. Наполи — Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

А вот и новый лидер. Наполи — Монца 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

"Партенопеи" снова на ходу

А вот и новый лидер. Наполи — Монца 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: SSC Napoli

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Италии-2022 "Наполи" снова набирает ход и после 6 туров возглавляет таблицу. Этому поспособствовала домашняя победа над "Монцей" - неяркая, но рациональная, как любит Антонио Конте.

У "Партенопеи" было всего два удара в створ ворот, и оба они реализовали, попутно засушив оппонента. Это ли не успех?

6-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Монца" - 2:0

Голы: Политано, 22, Кварацхелия, 33

По теме
yellow-arrow
Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Мадридское дерби останавливали на 18 минут. Фаны Атлетико бросали зажигалки в Куртуа, судья забрал команды с поля
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3. Видео голов и обзор матча
Наполи Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости