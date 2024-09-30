А вот и новый лидер. Наполи — Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
"Партенопеи" снова на ходу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: SSC Napoli
Чемпион Италии-2022 "Наполи" снова набирает ход и после 6 туров возглавляет таблицу. Этому поспособствовала домашняя победа над "Монцей" - неяркая, но рациональная, как любит Антонио Конте.
У "Партенопеи" было всего два удара в створ ворот, и оба они реализовали, попутно засушив оппонента. Это ли не успех?
6-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Монца" - 2:0
Голы: Политано, 22, Кварацхелия, 33
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