Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
Анхель Корреа — герой вечера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images
"Реал" выстрадал минимальное преимущество в счете в основное время на "Метрополитано", однако упустил победу в добавленные минуты.
Очень настырно, активно, упрямо атаковала команда Диего Симеоне, и венцом ее усилий стал гол Анхеля Корреа, который до этого не мог забить "Реалу" в 24 матчах подряд. Терпение и труд — их значение трудно переоценить.
8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 1:1
Голы: Корреа, 90+5 — Милитао, 64
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