Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" выстрадал минимальное преимущество в счете в основное время на "Метрополитано", однако упустил победу в добавленные минуты.

Очень настырно, активно, упрямо атаковала команда Диего Симеоне, и венцом ее усилий стал гол Анхеля Корреа, который до этого не мог забить "Реалу" в 24 матчах подряд. Терпение и труд — их значение трудно переоценить.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Корреа, 90+5 — Милитао, 64