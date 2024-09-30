  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Анхель Корреа — герой вечера

Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" выстрадал минимальное преимущество в счете в основное время на "Метрополитано", однако упустил победу в добавленные минуты.

Очень настырно, активно, упрямо атаковала команда Диего Симеоне, и венцом ее усилий стал гол Анхеля Корреа, который до этого не мог забить "Реалу" в 24 матчах подряд. Терпение и труд — их значение трудно переоценить.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Корреа, 90+5 — Милитао, 64

По теме
yellow-arrow
А вот и новый лидер. Наполи — Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Мадридское дерби останавливали на 18 минут. Фаны Атлетико бросали зажигалки в Куртуа, судья забрал команды с поля
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3. Видео голов и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости