Словно спарринг с юниорами. Барселона — Янг Бойз 5:0. Видео голов и обзор матча
Борьбы никакой не было
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu
"Барселона" дома разбила "Янг Бойз", которые выглядели так, словно за них действительно играли маленькие мальчики.
Никакой борьбы, интриги, ничего. Каталонцы забивали когда хотели и сколько хотели. Гости почти не лезли в стыки и, если честно, это смахивало на "слив" тренера, а не футбол уровня ЛЧ.
2-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Янг Бойз" - 5:0
Голы: Левандовский, 8, 51, Рафинья, 34, Иньиго Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мудрик снова подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
- Шахтер отреагировал на обращение Полесье по поведению своего игрока
- Украина – Бразилия. Анонс и прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Мадридское дерби останавливали на 18 минут. Фаны Атлетико бросали зажигалки в Куртуа, судья забрал команды с поля
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн