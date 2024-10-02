  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Словно спарринг с юниорами. Барселона — Янг Бойз 5:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Словно спарринг с юниорами. Барселона — Янг Бойз 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Борьбы никакой не было

Словно спарринг с юниорами. Барселона — Янг Бойз 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" дома разбила "Янг Бойз", которые выглядели так, словно за них действительно играли маленькие мальчики.

Никакой борьбы, интриги, ничего. Каталонцы забивали когда хотели и сколько хотели. Гости почти не лезли в стыки и, если честно, это смахивало на "слив" тренера, а не футбол уровня ЛЧ.

2-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Янг Бойз" - 5:0

Голы: Левандовский, 8, 51, Рафинья, 34, Иньиго Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)

По теме
yellow-arrow
Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
А вот и новый лидер. Наполи — Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
Барселона Янг Бойз (Берн)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости