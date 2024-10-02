Словно спарринг с юниорами. Барселона — Янг Бойз 5:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" дома разбила "Янг Бойз", которые выглядели так, словно за них действительно играли маленькие мальчики.

Никакой борьбы, интриги, ничего. Каталонцы забивали когда хотели и сколько хотели. Гости почти не лезли в стыки и, если честно, это смахивало на "слив" тренера, а не футбол уровня ЛЧ.

2-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Янг Бойз" - 5:0

Голы: Левандовский, 8, 51, Рафинья, 34, Иньиго Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)