Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча
"Канониры" засушили парижан
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC
Луис Энрике перед игрой поругался и не взял в Лондон Усмана Дембеле. Думается прогадал — сегодня его команда закончила с самым низким показателем xG за 100 матчей — 0,31.
“Арсенал” намного чаще бил в створ ворот, играл солиднее, конкретнее, и еще в первом тайме обеспечил себе гандикап, который Париж и близко не мог отыграть.
2-й тур Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"
"Арсенал" - "ПСЖ" - 2:0
Голы: Хаверц, 20, Сака, 35
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