Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча

Луис Энрике перед игрой поругался и не взял в Лондон Усмана Дембеле. Думается прогадал — сегодня его команда закончила с самым низким показателем xG за 100 матчей — 0,31.

“Арсенал” намного чаще бил в створ ворот, играл солиднее, конкретнее, и еще в первом тайме обеспечил себе гандикап, который Париж и близко не мог отыграть.

2-й тур Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"

"Арсенал" - "ПСЖ" - 2:0

Голы: Хаверц, 20, Сака, 35