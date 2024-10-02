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Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Канониры" засушили парижан

Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC

UA-Футбол
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Луис Энрике перед игрой поругался и не взял в Лондон Усмана Дембеле. Думается прогадал — сегодня его команда закончила с самым низким показателем xG за 100 матчей — 0,31.

“Арсенал” намного чаще бил в створ ворот, играл солиднее, конкретнее, и еще в первом тайме обеспечил себе гандикап, который Париж и близко не мог отыграть.

2-й тур Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"

"Арсенал" - "ПСЖ" - 2:0

Голы: Хаверц, 20, Сака, 35

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