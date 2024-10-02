Еще и Цыганков сломался. Жирона — Фейенорд 2:3. Видео голов и обзор матча

"Жирона" не сумела победить в 6-м матче кряду. Более того, каталонцы еще и проиграли во 2-м подряд туре ЛЧ — дома 6-й команде Эредивизи.

Матч со старта превратился в парад ошибок защиты и вратаря "Жироны", отсюда и счет. Ну, и дополнительная неприятность — травма Виктора Цыганкова, который потянул бедро и попросил замену.

2-й тур Лиги чемпионов. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Фейенорд" - 2:3

Голы: Давид Лопес, 19, ван де Бек, 73 — Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)