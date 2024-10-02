  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Еще и Цыганков сломался. Жирона — Фейенорд 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Еще и Цыганков сломался. Жирона — Фейенорд 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Плохой вечер для каталонцев

Еще и Цыганков сломался. Жирона — Фейенорд 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" не сумела победить в 6-м матче кряду. Более того, каталонцы еще и проиграли во 2-м подряд туре ЛЧ — дома 6-й команде Эредивизи.

Матч со старта превратился в парад ошибок защиты и вратаря "Жироны", отсюда и счет. Ну, и дополнительная неприятность — травма Виктора Цыганкова, который потянул бедро и попросил замену.

2-й тур Лиги чемпионов. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Фейенорд" - 2:3

Голы: Давид Лопес, 19, ван де Бек, 73 — Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)

По теме
yellow-arrow
Нерадзурри не заметили сопротивления сербов. Интер - Црвена Звезда 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кураж шмелей. Боруссия Д - Селтик 7:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Алонсо минимально переиграл Фонсеку. Байер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча
Фейеноорд (Роттердам) Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
02.10.2024 в 22:20
писал что ЖИРОНА будет во второй десятке
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.10.2024 в 22:20
писал что ЖИРОНА будет во второй десятке
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости