Еще и Цыганков сломался. Жирона — Фейенорд 2:3. Видео голов и обзор матча
Плохой вечер для каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso - UEFA/UEFA
"Жирона" не сумела победить в 6-м матче кряду. Более того, каталонцы еще и проиграли во 2-м подряд туре ЛЧ — дома 6-й команде Эредивизи.
Матч со старта превратился в парад ошибок защиты и вратаря "Жироны", отсюда и счет. Ну, и дополнительная неприятность — травма Виктора Цыганкова, который потянул бедро и попросил замену.
2-й тур Лиги чемпионов. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Фейенорд" - 2:3
Голы: Давид Лопес, 19, ван де Бек, 73 — Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)
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alex.belogubko (одесса)
02.10.2024 в 22:20
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