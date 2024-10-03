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Одного Лунина мало. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Первое поражение "Сливочных" в сезоне

Одного Лунина мало. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA

UA-Футбол
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"Реал Мадрид" впервые проиграл во всех турнирах с января, не справившись с энергичным и очень цепким "Лиллем" Брюно Женезьо.

Андрей Лунин совершил несколько сэйвов, но Камавинга привез на свои ворота еще и пенальти. Да и в целом Мадрид слишком проиграл в интенсивности, чтобы претендовать даже на ничью.

2-й тур Лиги чемпионов. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Дэвид, 45+2 (с пенальти)

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Реал (Мадрид) Лилль
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