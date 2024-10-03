Одного Лунина мало. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Видео гола и обзор матча
Первое поражение "Сливочных" в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA
"Реал Мадрид" впервые проиграл во всех турнирах с января, не справившись с энергичным и очень цепким "Лиллем" Брюно Женезьо.
Андрей Лунин совершил несколько сэйвов, но Камавинга привез на свои ворота еще и пенальти. Да и в целом Мадрид слишком проиграл в интенсивности, чтобы претендовать даже на ничью.
2-й тур Лиги чемпионов. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "Реал Мадрид" - 1:0
Гол: Дэвид, 45+2 (с пенальти)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля
- Украина драматически проиграла Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. Как это было
- Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
- Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн