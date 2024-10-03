Одного Лунина мало. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Видео гола и обзор матча

"Реал Мадрид" впервые проиграл во всех турнирах с января, не справившись с энергичным и очень цепким "Лиллем" Брюно Женезьо.

Андрей Лунин совершил несколько сэйвов, но Камавинга привез на свои ворота еще и пенальти. Да и в целом Мадрид слишком проиграл в интенсивности, чтобы претендовать даже на ничью.

2-й тур Лиги чемпионов. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Дэвид, 45+2 (с пенальти)