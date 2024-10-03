Сухарь Трубина и позор Симеоне. Бенфика — Атлетико 4:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" забыл выйти на матч с "Бенфикой", за что жестко поплатился — 19:4 по ударам, 10:0 по ударам в створ, 4:0 на табло.

Наш Анатолий Трубин сыграл на ноль, но для этого даже не пришлось совершать сэйвов! Кажется, "Матрасники" слишком выдохлись в воскресном дерби с "Реалом", и на сегодня у них просто не хватило сил.

2-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "Атлетико" - 4:0

Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (с пенальти), Ба, 75, Кокчу, 84 (с пенальти)