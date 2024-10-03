Сухарь Трубина и позор Симеоне. Бенфика — Атлетико 4:0. Видео голов и обзор матча
Что это было?!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia
"Атлетико" забыл выйти на матч с "Бенфикой", за что жестко поплатился — 19:4 по ударам, 10:0 по ударам в створ, 4:0 на табло.
Наш Анатолий Трубин сыграл на ноль, но для этого даже не пришлось совершать сэйвов! Кажется, "Матрасники" слишком выдохлись в воскресном дерби с "Реалом", и на сегодня у них просто не хватило сил.
2-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" - "Атлетико" - 4:0
Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (с пенальти), Ба, 75, Кокчу, 84 (с пенальти)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- Украина драматически проиграла Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. Как это было
- Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Мадридское дерби останавливали на 18 минут. Фаны Атлетико бросали зажигалки в Куртуа, судья забрал команды с поля
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн