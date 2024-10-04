Лидер сохраняет гандикап. Наполи — Комо 3:1. Видео голов и обзор матча
Партенопеи не оставили шансов новичку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Наполи" добыл пятую победу в сезоне. Новичок Серии А "Комо" был побежден благодаря голу на 25-й секунде от Мактоминея и 1+1 от Лукаку. Летние трансферы работают.
В таблице после победы у команды Антонио Конте стало 16 очков, и она точно завершит тур на 1-м месте.
7-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Комо" - 3:1
Голы: Мактоминей, 1, Лукаку, 53 (с пенальти), Давид Нерес, 86 — Габриэл Стрефецца, 43
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