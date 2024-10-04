Лидер сохраняет гандикап. Наполи — Комо 3:1. Видео голов и обзор матча

"Наполи" добыл пятую победу в сезоне. Новичок Серии А "Комо" был побежден благодаря голу на 25-й секунде от Мактоминея и 1+1 от Лукаку. Летние трансферы работают.

В таблице после победы у команды Антонио Конте стало 16 очков, и она точно завершит тур на 1-м месте.

7-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Комо" - 3:1

Голы: Мактоминей, 1, Лукаку, 53 (с пенальти), Давид Нерес, 86 — Габриэл Стрефецца, 43