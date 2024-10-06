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Нет защиты, но есть Тюрам. Интер — Торино 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Бенефис француза

Нет защиты, но есть Тюрам. Интер — Торино 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

UA-Футбол
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"Интер" в третьем кряду матче пропустил дважды, но опять победил. На сей раз к успеху Нерадзурри привел Маркус Тюрам, который оформил лишь второй в карьере хет-трик. Первый был в 2022-м за "Гладбах" каким-то любителям в Кубке.

"Торино" сопротивлялся, но его не хватило, и "Быки" постепенно сползают с вершины таблицы на более привычные для себя места в середине.

7-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Интер" - "Торино" - 3:2

Голы: Тюрам, 25, 35, 60 — Сапата, 36, Влашич, 86 (с пенальти)

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Интер (Милан) Торино
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 00:44
Папка за Ювентус бегал, а сынок за Интер. Почему так??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 00:44
Папка за Ювентус бегал, а сынок за Интер. Почему так??
Ответить
0
0

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