Нет защиты, но есть Тюрам. Интер — Торино 3:2. Видео голов и обзор матча
Бенефис француза
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Интер" в третьем кряду матче пропустил дважды, но опять победил. На сей раз к успеху Нерадзурри привел Маркус Тюрам, который оформил лишь второй в карьере хет-трик. Первый был в 2022-м за "Гладбах" каким-то любителям в Кубке.
"Торино" сопротивлялся, но его не хватило, и "Быки" постепенно сползают с вершины таблицы на более привычные для себя места в середине.
7-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"
"Интер" - "Торино" - 3:2
Голы: Тюрам, 25, 35, 60 — Сапата, 36, Влашич, 86 (с пенальти)
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 00:44
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