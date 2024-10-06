Нет защиты, но есть Тюрам. Интер — Торино 3:2. Видео голов и обзор матча

"Интер" в третьем кряду матче пропустил дважды, но опять победил. На сей раз к успеху Нерадзурри привел Маркус Тюрам, который оформил лишь второй в карьере хет-трик. Первый был в 2022-м за "Гладбах" каким-то любителям в Кубке.

"Торино" сопротивлялся, но его не хватило, и "Быки" постепенно сползают с вершины таблицы на более привычные для себя места в середине.

7-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Интер" - "Торино" - 3:2

Голы: Тюрам, 25, 35, 60 — Сапата, 36, Влашич, 86 (с пенальти)