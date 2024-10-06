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Два дальних удара и ужас Карвахаля. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Пиррова победа

Два дальних удара и ужас Карвахаля. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: M Gracia Jimenez/Soccrates

UA-Футбол
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"Реал" дома не без труда одолел "Вильярреал", который много, но очень неэффективно атаковал ворота Андрея Лунина.

"Сливочные" забили двумя дальними ударами, это запомнилось. Но главное — ужасная травма Дани Карвахаля в компенсированное время. Кажется, это разрыв связок и вылет на много месяцев для ветерана.

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"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:0

Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73

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Реал (Мадрид) Вильярреал
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