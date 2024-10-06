Два дальних удара и ужас Карвахаля. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" дома не без труда одолел "Вильярреал", который много, но очень неэффективно атаковал ворота Андрея Лунина.

"Сливочные" забили двумя дальними ударами, это запомнилось. Но главное — ужасная травма Дани Карвахаля в компенсированное время. Кажется, это разрыв связок и вылет на много месяцев для ветерана.

9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 2:0

Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73