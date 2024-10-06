Четыре пенальти, и только один реализовали. Жирона — Атлетик 2:1. Видео голов и обзор матча
ВАР устроил драму
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press
"Жирона" в очень нервном матче вырвала победу у "Атлетика". В первом тайме интереснее играли баски, во втором — каталонцы, но главное — арбитраж.
Судьи назначили на ворота "Жироны" два пенальти, и еще раз просили перебить, но все попытки Бильбао отбил Пауло Гассанига. А вот у противоположных ворот пенальти был всего один — на последней минуте — и Стуани его реализовал без проблем. Опыт!
9-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Атлетик" - 2:1
Голы: Асприлья, 39, Стуани, 90+9 (с пенальти) — Сансет, 41
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