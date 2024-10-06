Хет-трик Роберта и 12 офсайдов. Алавес — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча
Легко для лидера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" в гостях без проблем одолела "Алавес" благодаря хет-трику 36-летнего Роберта Левандовского, который сегодня безошибочно пробивал из пределов штрафной.
Каталонцы настолько не боялись, что линию обороны выстроили почти в центре поля, но баски не умели этим воспользоваться и 12 раз попали в офсайд. Кубарси и Иньиго преподали "Алавесу" такой же урок, как и Роберт — только в обороне.
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"Алавес" - "Барселона" - 0:3
Голы: Левандовский, 7, 22, 32
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