Хет-трик Роберта и 12 офсайдов. Алавес — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" в гостях без проблем одолела "Алавес" благодаря хет-трику 36-летнего Роберта Левандовского, который сегодня безошибочно пробивал из пределов штрафной.

Каталонцы настолько не боялись, что линию обороны выстроили почти в центре поля, но баски не умели этим воспользоваться и 12 раз попали в офсайд. Кубарси и Иньиго преподали "Алавесу" такой же урок, как и Роберт — только в обороне.

9-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 0:3

Голы: Левандовский, 7, 22, 32