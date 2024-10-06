  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Хет-трик Роберта и 12 офсайдов. Алавес — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Хет-трик Роберта и 12 офсайдов. Алавес — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Легко для лидера

Хет-трик Роберта и 12 офсайдов. Алавес — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в гостях без проблем одолела "Алавес" благодаря хет-трику 36-летнего Роберта Левандовского, который сегодня безошибочно пробивал из пределов штрафной.

Каталонцы настолько не боялись, что линию обороны выстроили почти в центре поля, но баски не умели этим воспользоваться и 12 раз попали в офсайд. Кубарси и Иньиго преподали "Алавесу" такой же урок, как и Роберт — только в обороне.

9-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 0:3

Голы: Левандовский, 7, 22, 32

По теме
yellow-arrow
Довбик отличился голом в ворота Монцы
yellow-arrow
Насьонал - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии
yellow-arrow
Серия А. Ювентус - Кальяри 1:1. Видео голов и обзор матча
Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости