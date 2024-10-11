Без Мбаппе опять лучше, чем с ним. Израиль — Франция 1:4. Видео голов и обзор матча
Легкая победа фаворита
Фото: facebook.com/equipedefrance
Франция в Будапеште уверенно разобралась с Израилем, который забил, но это был его единственный удар в створ ворот за весь матч.
"Ле Бле" играли без травмированного Килиана Мбаппе и, как и в сентябре с Бельгией, были эффективны впереди, реализовав почти все свои шансы. Особенно порадовал Нкунку; его гол — истинный шедевр для эстетов.
3-й тур Лиги наций. Будапешт. "Божик Арена"
Израиль — Франция — 1:4
Голы: Гандельман, 24 — Камавинга, 6, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Барколя, 89
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