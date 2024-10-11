  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Без Мбаппе опять лучше, чем с ним. Израиль — Франция 1:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Без Мбаппе опять лучше, чем с ним. Израиль — Франция 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Легкая победа фаворита

Без Мбаппе опять лучше, чем с ним. Израиль — Франция 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото: facebook.com/equipedefrance

UA-Футбол
Новина українською

Франция в Будапеште уверенно разобралась с Израилем, который забил, но это был его единственный удар в створ ворот за весь матч.

"Ле Бле" играли без травмированного Килиана Мбаппе и, как и в сентябре с Бельгией, были эффективны впереди, реализовав почти все свои шансы. Особенно порадовал Нкунку; его гол — истинный шедевр для эстетов.

3-й тур Лиги наций. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль — Франция — 1:4

Голы: Гандельман, 24 — Камавинга, 6, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Барколя, 89

По теме
yellow-arrow
Пеллегрини подвел. Италия — Бельгия 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Италия – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Бенефис де Хеа. Фиорентина - Милан 2:1. Видео голов и обзор матча
Национальная сборная Франции национальная сборная Израиля
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости