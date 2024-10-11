Без Мбаппе опять лучше, чем с ним. Израиль — Франция 1:4. Видео голов и обзор матча

Франция в Будапеште уверенно разобралась с Израилем, который забил, но это был его единственный удар в створ ворот за весь матч.

"Ле Бле" играли без травмированного Килиана Мбаппе и, как и в сентябре с Бельгией, были эффективны впереди, реализовав почти все свои шансы. Особенно порадовал Нкунку; его гол — истинный шедевр для эстетов.

3-й тур Лиги наций. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль — Франция — 1:4

Голы: Гандельман, 24 — Камавинга, 6, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Барколя, 89