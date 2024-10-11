Пеллегрини подвел. Италия — Бельгия 2:2. Видео голов и обзор матча
"Скуадра Адзурра" упустила победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ciro Sarpa
Италия выиграла 2:0 к 25-й минуте встречи, но дальше Лоренцо Пеллегрини заработал красную, заставив команду выживать все оставшееся время.
Не вышло — в большинстве Бельгия атаковала мощно, напористо и сумела сравнять счет даже без ветеранов де Брюйне и Лукаку. Получается так, что ошибка Пеллегрини лишила "Скуадру" трех очков.
3-й тур Лиги наций. Рим. "Стадио Олимпико"
Италия — Бельгия — 2:2
Голы: Камбьязо, 1, Ретеги, 24 — де Кюйпер, 42, Троссар, 61
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