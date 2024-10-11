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Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча

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Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

UA-Футбол
Новина українською

Англия на своем поле внезапно проиграла Греции, которую местная пресса явно недооценивала в статьях перед игрой.

На деле оказалось, что греки ни в чем не уступили хозяевам, создали даже больше моментов, а их гером выступил Вангелис Павлидис из "Бенфики" - его гол на 94-й минуте стал ведром холодной воды на головы британцев.

3-й тур Лиги наций. Лондон. "Уэмбли"

Англия — Греция — 1:2

Голы: Беллингем, 87 — Павлидис, 49, 90+4

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