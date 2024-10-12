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В группе Украины новый фаворит. Чехия — Албания 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Справедливые три очка

В группе Украины новый фаворит. Чехия — Албания 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Bruna - UEFA/UEFA

UA-Футбол
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Чехи после победы над Украиной разобрались еще и с Албанией, причем с запасом. Албанцев ограничили двумя ударами в створ ворот.

Героем же поединка выступил нападающий "Славии" Томаш Хорый — у него дубль и уйма удачной черновой работы. В следующем, лобовом матче с чехами команде Сергея Реброва надо смотреть за ним в оба.

3-й тур Лиги наций. Прага. "Эпет Арена"

Чехия — Албания — 2:0

Голы: Хорый, 3, 63

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