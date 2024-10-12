В группе Украины новый фаворит. Чехия — Албания 2:0. Видео голов и обзор матча
Справедливые три очка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Bruna - UEFA/UEFA
Чехи после победы над Украиной разобрались еще и с Албанией, причем с запасом. Албанцев ограничили двумя ударами в створ ворот.
Героем же поединка выступил нападающий "Славии" Томаш Хорый — у него дубль и уйма удачной черновой работы. В следующем, лобовом матче с чехами команде Сергея Реброва надо смотреть за ним в оба.
3-й тур Лиги наций. Прага. "Эпет Арена"
Чехия — Албания — 2:0
Голы: Хорый, 3, 63
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
- Чудо-Мудрик. Украина открыла счет в матче с Грузией. ВИДЕО
- Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн