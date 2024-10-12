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Как-то слабенько. Босния и Герцеговина — Германия 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

А могли и оступиться

Как-то слабенько. Босния и Герцеговина — Германия 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Charisius/dpa (Photo by Christian Charisius/picture alliance

UA-Футбол
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Немцы на поле Боснии и Герцеговины не показали своего уровня и не имели подавляющего игрового преимущества, которого все ждали.

По итогу победили, да, но вопросов осталась уйма, и если бы Демирович в одном из эпизодов попал не в каркас, а в створ, Юлиану Нагельсманну опять пришлось бы несладко.

3-й тур Лиги наций. Зеница. "Билино Поле"

Босния и Герцеговина — Германия — 1:2

Голы: Джеко, 70 — Ундав, 30, 36

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