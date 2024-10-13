Вымучили. Испания — Дания 1:0. Видео гола и обзор матча
Чемпиону пришлось попотеть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba Sanchez
Испания дома играла без целого ряда травмированных основных — Родри, Карвахаля, Ле Нормана, Гави, Ольмо, Нико, но даже так дожала неуступчивых датчан, упершихся в обороне.
Моментов у испанцев было много, но реализация никуда не годилась, пока не помог Каспер Шмайхель — удар, который он пропустил, точно не был из разряда "неберущихся"
3-й тур Лиги наций. Мурсия. "Энрике Рока"
Испания — Дания — 1:0
Гол: Субименди, 78
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