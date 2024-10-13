906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча

Португалия комфортно победила на поле Польши, превзойдя соперника за голами, ударами, моментами, владением и даже отборами мяча.

Из изюминок отметим 906-й гол в карьере Криштиану Роналду — осталось еще 94, чтобы покорить заветную тысячу.

3-й тур Лиги наций. Варшава. "Народовый"

Польша — Португалия — 1:3

Голы: Зелинский, 78 — Бернарду Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (автогол)