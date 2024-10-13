906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча
Селессау идут без потерь
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto
Португалия комфортно победила на поле Польши, превзойдя соперника за голами, ударами, моментами, владением и даже отборами мяча.
Из изюминок отметим 906-й гол в карьере Криштиану Роналду — осталось еще 94, чтобы покорить заветную тысячу.
3-й тур Лиги наций. Варшава. "Народовый"
Польша — Португалия — 1:3
Голы: Зелинский, 78 — Бернарду Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (автогол)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле
- Гауфф проиграла в полуфинале Уханя и установила антирекорд сезона
- На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер
- Без Мбаппе опять лучше, чем с ним. Израиль — Франция 1:4. Видео голов и обзор матча
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн