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906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Селессау идут без потерь

906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Португалия комфортно победила на поле Польши, превзойдя соперника за голами, ударами, моментами, владением и даже отборами мяча.

Из изюминок отметим 906-й гол в карьере Криштиану Роналду — осталось еще 94, чтобы покорить заветную тысячу.

3-й тур Лиги наций. Варшава. "Народовый"

Польша — Португалия — 1:3

Голы: Зелинский, 78 — Бернарду Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (автогол)

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