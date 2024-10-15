Незабитый пенальти аукнулся. Бельгия — Франция 1:2. Видео голов и обзор матча
"Ле Бле" - в плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dursun Aydemir/Anadolu
Франция в гостях в нервном и темповом поединке перестреляла Бельгию. У "Дьяволов" хватало своих моментов, Тилеманс даже пенальти не забил, и это их подвело.
В герои выбился далеко не самый забивной форвард "ПСЖ" Рандаль Коло Муани — и этого хватило даже несмотря на удаление Чуамени под конец встречи. Надежды Бельгии на плей-офф ЛН растаяли на глазах.
4-й тур Лиги наций. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна
Бельгия — Франция — 1:2
Голы: Опенда, 45+3 — Коло Муани, 35 (с пенальти), 62
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