Незабитый пенальти аукнулся. Бельгия — Франция 1:2. Видео голов и обзор матча

Франция в гостях в нервном и темповом поединке перестреляла Бельгию. У "Дьяволов" хватало своих моментов, Тилеманс даже пенальти не забил, и это их подвело.

В герои выбился далеко не самый забивной форвард "ПСЖ" Рандаль Коло Муани — и этого хватило даже несмотря на удаление Чуамени под конец встречи. Надежды Бельгии на плей-офф ЛН растаяли на глазах.

4-й тур Лиги наций. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна

Бельгия — Франция — 1:2

Голы: Опенда, 45+3 — Коло Муани, 35 (с пенальти), 62