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А кто-то сомневался? Италия — Израиль 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Скуадра Адзурра" вышла в плей-офф Лиги наций

А кто-то сомневался? Италия — Израиль 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

UA-Футбол
Новина українською

Италия дома разобралась с Израилем, который уже 4-й раз кряду забил гранду в элитном дивизионе Лиги наций, но очков это ему не прибавило.

Разные уровни, как ни крути. "Скуадра Адзурра" расслабилась и позволила Израилю вернуться в матч в середине второго тайма, но мгновенно интригу и похоронила. Теперь она в плей-офф, можно расслабиться.

4-й тур Лиги наций. Удине. "Стадио Фриули"

Италия — Израиль — 4:1

Голы: Ретеги, 41 (с пенальти), Ди Лоренцо, 54, 79, Фраттези, 72 — Абу Фани, 66

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