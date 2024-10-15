А кто-то сомневался? Италия — Израиль 4:1. Видео голов и обзор матча
"Скуадра Адзурра" вышла в плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Италия дома разобралась с Израилем, который уже 4-й раз кряду забил гранду в элитном дивизионе Лиги наций, но очков это ему не прибавило.
Разные уровни, как ни крути. "Скуадра Адзурра" расслабилась и позволила Израилю вернуться в матч в середине второго тайма, но мгновенно интригу и похоронила. Теперь она в плей-офф, можно расслабиться.
4-й тур Лиги наций. Удине. "Стадио Фриули"
Италия — Израиль — 4:1
Голы: Ретеги, 41 (с пенальти), Ди Лоренцо, 54, 79, Фраттези, 72 — Абу Фани, 66
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