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Камбэк по-варшавски. Польша — Хорватия 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Это было ярко!

Камбэк по-варшавски. Польша — Хорватия 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski

UA-Футбол
Новина українською

Польша и Хорватия выдали самый боевой матч дня, в котором было много голов, ошибок, даже удаление. И самое главное — камбэк "Кадры" со счета 1:3.

Выход до недавнего времени травмированного Левандовского помог. При этом стратегически, конечно, ничья больше на руку хорватам, которые выше в таблице.

4-й тур Лиги наций. Варшава. "Народовый"

Польша — Хорватия — 3:3

Голы: Зелинский, 5, Залевский, 45, Шиманьский, 68 — Соса, 19, Сучич, 24, Батурина, 26

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