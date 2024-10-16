Даже без игроков из Большой тройки. Испания — Сербия 3:0. Видео голов и обзор матча
Слишком легко для чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Испания впервые за много лет вышла на матч без представителей Большой тройки - "Реала", "Барсы" и "Атлетико", но даже это не помешало ей легко победить.
Сербы, откровенно говоря, разочаровали — минимум атак, инициативы, только на удаление наиграли. Хотя даже так шансы на 2-е место сохраняют, пока Испания, конечно, идет 1-й.
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Испания — Сербия — 3:0
Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77
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