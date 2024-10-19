АПЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1. Видео голов и обзор матча
"Боевой" матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонское дерби получилось зрелищным. Уже в первом тайме "Вест Хэм" открыл счёт. Отметился Мохаммед Кудус на 18 минуте.
"Тоттенхэм" не сдавался и в первом тайме дважды ударил в створ, один удар из которых стал голевым. В результате — ничья.
Уже во втором тайме "Тоттенхэм" забил 3 гола за 8 минут и снял вопросы о победителе матча. Но в конце основного времени на поле произошла потасовка. Кудус ударил оппонента, за что получил жёлтую карточку.
Но после просмотра VAR цвет карточки сменился и теперь Кудус пропустит не один матч в АПЛ.
8 тур АПЛ. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"
"Тоттенхэм" 4:1 "Вест Хэм"
Голы: Кулусевски(36), Биссума (52), Ареоля (АГ, 55), Сон Хын-Мин (60) - Кудус (18)
Видеообзор матча:
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