  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Первая победа за месяц. МЮ — Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Первая победа за месяц. МЮ — Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Прервали серию неудач

Первая победа за месяц. МЮ — Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Rickett/PA Images

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" после четырех осечек во всех турнирах наконец победил. "Брентфорд" нанес 2 удара в створ ворот против 11 в хозяев, так что все заслуженно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Победный мяч Хойлунна вышел максимально эстетичным, это надо видеть. А вот в таблице для манкунианцев все не так красиво — они лишь 11-ые.

8-й тур АПЛ. Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" - 2:1

Голы: Гарначо, 47, Хойлунн, 62 — Пиннок, 45+5

По теме
yellow-arrow
С хет-триком Кейна. Бавария — Штутгарт 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Четвёртое подряд поражение красных. Колумбия - Чили 4:0. Видео голов и обзор матча
Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости