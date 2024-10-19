Первая победа за месяц. МЮ — Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча
Прервали серию неудач
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Rickett/PA Images
"Манчестер Юнайтед" после четырех осечек во всех турнирах наконец победил. "Брентфорд" нанес 2 удара в створ ворот против 11 в хозяев, так что все заслуженно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Победный мяч Хойлунна вышел максимально эстетичным, это надо видеть. А вот в таблице для манкунианцев все не так красиво — они лишь 11-ые.
8-й тур АПЛ. Манчестер. "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" - 2:1
Голы: Гарначо, 47, Хойлунн, 62 — Пиннок, 45+5
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо лидирует, Полесье теряет позиции. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Клуб Первой лиги остался без тренера. На вакантную должность претендует бывший наставник Оболони, Черноморца и Ингульца
- УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой
- Камбэк по-варшавски. Польша — Хорватия 3:3. Видео голов и обзор матча
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн