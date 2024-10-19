Первая победа за месяц. МЮ — Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" после четырех осечек во всех турнирах наконец победил. "Брентфорд" нанес 2 удара в створ ворот против 11 в хозяев, так что все заслуженно.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Победный мяч Хойлунна вышел максимально эстетичным, это надо видеть. А вот в таблице для манкунианцев все не так красиво — они лишь 11-ые.

8-й тур АПЛ. Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" - 2:1

Голы: Гарначо, 47, Хойлунн, 62 — Пиннок, 45+5