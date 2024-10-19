  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. С хет-триком Кейна. Бавария — Штутгарт 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

С хет-триком Кейна. Бавария — Штутгарт 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Это вам не сезон-2023/24

С хет-триком Кейна. Бавария — Штутгарт 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christina Pahnke - sampics

UA-Футбол
Новина українською

“Бавария" в прошлом сезоне уступила швабам 2-е место в Бундеслиге, но уже сегодня напомнила, что это была случайность. "Штутгарт" разбили максимально показательно.

Гарри Кейн выбился в герои — у него хет-трик. Но и 67% владения, и 10:1 по ударам в створ, и 17:10 по отборам мяча выглядели очень серьезно.

7-й тур Бундеслиги. Мюнхен. "Альянц Арена"

"Бавария" - "Штутгарт" - 4:0

Голы: Кейн, 57, 60, 80, Коман, 89

По теме
yellow-arrow
Первая победа за месяц. МЮ — Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Четвёртое подряд поражение красных. Колумбия - Чили 4:0. Видео голов и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости