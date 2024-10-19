С хет-триком Кейна. Бавария — Штутгарт 4:0. Видео голов и обзор матча

“Бавария" в прошлом сезоне уступила швабам 2-е место в Бундеслиге, но уже сегодня напомнила, что это была случайность. "Штутгарт" разбили максимально показательно.

Гарри Кейн выбился в герои — у него хет-трик. Но и 67% владения, и 10:1 по ударам в створ, и 17:10 по отборам мяча выглядели очень серьезно.

7-й тур Бундеслиги. Мюнхен. "Альянц Арена"

"Бавария" - "Штутгарт" - 4:0

Голы: Кейн, 57, 60, 80, Коман, 89