С хет-триком Кейна. Бавария — Штутгарт 4:0. Видео голов и обзор матча
Это вам не сезон-2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christina Pahnke - sampics
“Бавария" в прошлом сезоне уступила швабам 2-е место в Бундеслиге, но уже сегодня напомнила, что это была случайность. "Штутгарт" разбили максимально показательно.
Гарри Кейн выбился в герои — у него хет-трик. Но и 67% владения, и 10:1 по ударам в створ, и 17:10 по отборам мяча выглядели очень серьезно.
7-й тур Бундеслиги. Мюнхен. "Альянц Арена"
"Бавария" - "Штутгарт" - 4:0
Голы: Кейн, 57, 60, 80, Коман, 89
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой
- Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Незабитый пенальти аукнулся. Бельгия — Франция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн