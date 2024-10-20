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Катастрофа центрбеков Орлов. Ювентус — Лацио 1:0. Видео гола и обзор матча

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Дожали все-таки

Катастрофа центрбеков Орлов. Ювентус — Лацио 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

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"Ювентус" победил "Лацио" в матче, где римлян подвели их центральные защитники.

Алессио Романьоли заработал удаление на 24-й минуте, уничтожив план на игру, а уже под занавес игры Марио Гила еще и в свои ворота мяч срезал. "Юве" в таблице возвращается в зону ЛЧ.

8-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Лацио" - 1:0

Гол: Гила, 85 (автогол)

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Ювентус (Турин) Лацио (Рим)
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