Катастрофа центрбеков Орлов. Ювентус — Лацио 1:0. Видео гола и обзор матча

"Ювентус" победил "Лацио" в матче, где римлян подвели их центральные защитники.

Алессио Романьоли заработал удаление на 24-й минуте, уничтожив план на игру, а уже под занавес игры Марио Гила еще и в свои ворота мяч срезал. "Юве" в таблице возвращается в зону ЛЧ.

8-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Лацио" - 1:0

Гол: Гила, 85 (автогол)