Для сенсации не хватило Аспаса. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" не был лучшей командой на "Балаидосе", но все же победил благодаря превосходству в классе своих нападающих. Мбаппе и Винисиус реализовали моменты, а нападающие "Сельты" - нет.

Все могло быть иначе, если бы сыграл лидер "Кельтов" Яго Аспас, но у него была дисквалификация, и это очень помогло Мадриду взять три очка в последнем туре перед Эль Класико.

10-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Сведберг, 51 — Мбаппе, 20, Винисиус, 66