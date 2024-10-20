Для сенсации не хватило Аспаса. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
Вымученная победа "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Реал" не был лучшей командой на "Балаидосе", но все же победил благодаря превосходству в классе своих нападающих. Мбаппе и Винисиус реализовали моменты, а нападающие "Сельты" - нет.
Все могло быть иначе, если бы сыграл лидер "Кельтов" Яго Аспас, но у него была дисквалификация, и это очень помогло Мадриду взять три очка в последнем туре перед Эль Класико.
10-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2
Голы: Сведберг, 51 — Мбаппе, 20, Винисиус, 66
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