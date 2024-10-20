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АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Вырвали победу

АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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На 90+5 минуте Стоунс приносит "Манчестер Сити" 3 очка. Так завершился матч 8-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном". В первом тайме была установлена ничья после голов Ларсена и Гвардиола.

Всю вторую часть игры хозяева всей командой оборонялись. В конце концов, нашествие подопечных Гвардиолы в одной из последних атак дало желаемое.

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити“ 1:2

Голы: Ларсен 7 - Гвардиол 33, Стоунс 90+5

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Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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