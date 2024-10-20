АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
Вырвали победу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
На 90+5 минуте Стоунс приносит "Манчестер Сити" 3 очка. Так завершился матч 8-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном". В первом тайме была установлена ничья после голов Ларсена и Гвардиола.
Всю вторую часть игры хозяева всей командой оборонялись. В конце концов, нашествие подопечных Гвардиолы в одной из последних атак дало желаемое.
Английская Премьер-лига, восьмой тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити“ 1:2
Голы: Ларсен 7 - Гвардиол 33, Стоунс 90+5
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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