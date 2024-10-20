Сын помог отцу. Атлетико — Леганес 3:1. Видео голов и обзор матча
Драматичная победа "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
"Атлетико" забыл выйти на первый тайм, и как следствие ему пришлось отыгрываться во втором. И это было и сложно, и нервно.
По итогу решающий ассист на Антуана Гризманна выполнил сын тренера "Матрасников" Диего Симеоне Джулиано, и он вывел команду на чистое 3-е место в таблице. Пока это лучший матч 21-летнего аргентинца за клуб.
10-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"
"Атлетико" - "Леганес" - 3:1
Голы: Серлот, 69, 90+9, Гризманн, 81 — Нею, 34
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