Сын помог отцу. Атлетико — Леганес 3:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" забыл выйти на первый тайм, и как следствие ему пришлось отыгрываться во втором. И это было и сложно, и нервно.

По итогу решающий ассист на Антуана Гризманна выполнил сын тренера "Матрасников" Диего Симеоне Джулиано, и он вывел команду на чистое 3-е место в таблице. Пока это лучший матч 21-летнего аргентинца за клуб.

10-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"

"Атлетико" - "Леганес" - 3:1

Голы: Серлот, 69, 90+9, Гризманн, 81 — Нею, 34