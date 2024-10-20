  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Сын помог отцу. Атлетико — Леганес 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Сын помог отцу. Атлетико — Леганес 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Драматичная победа "Матрасников"

Сын помог отцу. Атлетико — Леганес 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" забыл выйти на первый тайм, и как следствие ему пришлось отыгрываться во втором. И это было и сложно, и нервно.

По итогу решающий ассист на Антуана Гризманна выполнил сын тренера "Матрасников" Диего Симеоне Джулиано, и он вывел команду на чистое 3-е место в таблице. Пока это лучший матч 21-летнего аргентинца за клуб.

10-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"

"Атлетико" - "Леганес" - 3:1

Голы: Серлот, 69, 90+9, Гризманн, 81 — Нею, 34

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Нани забрал футболку у фаната, на которой давал автограф. Футболист вернет её только при одном условии
yellow-arrow
Серия А. Эмполи - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Леганес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости