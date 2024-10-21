Размялись перед Баварией и Реалом. Барселона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча
Лидер Ла Лиги сыграл, как подобает лидеру
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" дома не заметила сопротивления "Севильи", которая провалилась что в атаке, что в защите.
Левандовский оформил дежурный дубль, внезапно дважды забил Пабло Торре, но главное - "Барса" подняла себе настроение и избежала травм перед ключевыми матчами. Уже на этой неделе у команды Ганси Флика "Бавария" в ЛЧ и "Реал" в Ла Лиге.
10-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Севилья" - 5:1
Голы: Левандовский, 24 (с пенальти), 39, Педри, 28, Торре, 82, 88 — Идумбо, 87
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