Довбик не помог. Рома — Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

"Интер" в гостях в целом справедливо одолел "Рому". Гости чаще били в створ ворот, попадали в каркас, действовали острее.

Наш Артем Довбик провел полный матч, но забить не сумел. Зато отличился бомбардир Нерадзурри Лаутаро Мартинес, которому помогла клоунада в защите "Волков", ошибавшихся на ровном месте.

8-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" - 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 60