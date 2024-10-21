Довбик не помог. Рома — Интер 0:1. Видео гола и обзор матча
Команда украинца проиграла чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Интер" в гостях в целом справедливо одолел "Рому". Гости чаще били в створ ворот, попадали в каркас, действовали острее.
Наш Артем Довбик провел полный матч, но забить не сумел. Зато отличился бомбардир Нерадзурри Лаутаро Мартинес, которому помогла клоунада в защите "Волков", ошибавшихся на ровном месте.
8-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Интер" - 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 60
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