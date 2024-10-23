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Винисиус слишком крут. Реал Мадрид — Боруссия Д 5:2. Видео голов и обзор матча

Видео

"Шмели" хорошо начали, но плохо закончили

Винисиус слишком крут. Реал Мадрид — Боруссия Д 5:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manu Reino/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия" сенсационно выиграла первый тайм 2:0, но сама испугалась собственной прыти и на вторую половину вышла парковать "автобус". Конечно, ее наказали.

Наиболее активным в "наказании" выступал Винисиус, который оформил симпатичный хет-трик. Он точно поможет ему в голосовании за Золотой мяч, которое уже не за горами.

3-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд" - 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 — Мален, 30, Гиттенс, 34

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Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид)
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