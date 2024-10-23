Винисиус слишком крут. Реал Мадрид — Боруссия Д 5:2. Видео голов и обзор матча

"Боруссия" сенсационно выиграла первый тайм 2:0, но сама испугалась собственной прыти и на вторую половину вышла парковать "автобус". Конечно, ее наказали.

Наиболее активным в "наказании" выступал Винисиус, который оформил симпатичный хет-трик. Он точно поможет ему в голосовании за Золотой мяч, которое уже не за горами.

3-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Боруссия Дортмунд" - 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 — Мален, 30, Гиттенс, 34