Впервые в истории. Жирона — Слован 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче дебютантов группового раунда ЛЧ "Жирона" комфортно одолела словацкого гранда. Полное превосходство в контроле, остроте, ударах. Голов могло быть больше — Стуани, например, не реализовал пенальти.

Цыганков "Жироне" помочь не смог, он травмирован. А вот Даниил Игнатенко отбегал за "Слован" 78 минут, но тоже не спас — лишь предупреждение заработал.

3-й тур Лиги чемпионов. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Слован" - 2:0

Голы: Гутьеррес, 42, Хуанпе, 73