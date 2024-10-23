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Впервые в истории. Жирона — Слован 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы на седьмом небе

Впервые в истории. Жирона — Слован 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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В матче дебютантов группового раунда ЛЧ "Жирона" комфортно одолела словацкого гранда. Полное превосходство в контроле, остроте, ударах. Голов могло быть больше — Стуани, например, не реализовал пенальти.

Цыганков "Жироне" помочь не смог, он травмирован. А вот Даниил Игнатенко отбегал за "Слован" 78 минут, но тоже не спас — лишь предупреждение заработал.

3-й тур Лиги чемпионов. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Слован" - 2:0

Голы: Гутьеррес, 42, Хуанпе, 73

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