Триумф Рафиньи и Ла Масии. Барселона — Бавария 4:1. Видео голов и обзор матча
Реванш удался!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" реабилитировалась за годы поражений от "Баварии" ярким разгромом. Рафинья оформил хет-трик, он несомненно герой вечера, хотя впечатлил не только бразилец.
Немцы и центр поля проиграли, и фланги. Юные Бальде, Касадо, Кубарси, Ямаль, Фермин уничтожили игру "Баварии", а "Барсе" принесли 11-ю победу в 13 матчах этого сезона. Ла Масия рулит.
3-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Бавария" - 4:1
Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовский, 36 — Кейн, 18
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