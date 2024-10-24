Триумф Рафиньи и Ла Масии. Барселона — Бавария 4:1. Видео голов и обзор матча

"Барселона" реабилитировалась за годы поражений от "Баварии" ярким разгромом. Рафинья оформил хет-трик, он несомненно герой вечера, хотя впечатлил не только бразилец.

Немцы и центр поля проиграли, и фланги. Юные Бальде, Касадо, Кубарси, Ямаль, Фермин уничтожили игру "Баварии", а "Барсе" принесли 11-ю победу в 13 матчах этого сезона. Ла Масия рулит.

3-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Бавария" - 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовский, 36 — Кейн, 18