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Триумф Рафиньи и Ла Масии. Барселона — Бавария 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Реванш удался!

Триумф Рафиньи и Ла Масии. Барселона — Бавария 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
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"Барселона" реабилитировалась за годы поражений от "Баварии" ярким разгромом. Рафинья оформил хет-трик, он несомненно герой вечера, хотя впечатлил не только бразилец.

Немцы и центр поля проиграли, и фланги. Юные Бальде, Касадо, Кубарси, Ямаль, Фермин уничтожили игру "Баварии", а "Барсе" принесли 11-ю победу в 13 матчах этого сезона. Ла Масия рулит.

3-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Бавария" - 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовский, 36 — Кейн, 18

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