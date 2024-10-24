Новая катастрофа Симеоне. Атлетико — Лилль 1:3. Видео голов и обзор матча
С "Матрасниками" что-то не то
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
После 0:4 с "Бенфикой" "Атлетико" проиграл еще и "Лиллю" на своем поле. Все решилось в последние полчаса, когда "Доги" забили три подряд гола.
Аксель Витсель в защите — беда для команды, но и Молина, и Коке с Галлахером не выручили. Не клеится игра у команды Диего Симеоне, и в соцсетях вновь поднимается вопрос о целесообразности его нахождения у руля команды так долго.
3-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"
"Атлетико" - "Лилль" - 1:3
Голы: Альварес, 8 — Жегрова, 61, Дэвид, 74 (с пенальти, 89
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