АПЛ. Ньюкасл – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
Даже Зинченко не помог
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 10-м туре АПЛ "Ньюкасл" победил "Арсенал".
Хозяева забили быстрый гол. На 12-й минуте первого тайма Исак после передачи Гордона открыл счёт. Это был единственный удар в створ от хозяев. "Арсенал" также нанёс 6 ударов, из которых один в створ, но не голевой.
Во втором тайме гости не били по воротам. 4 удара – из них 2 удара мимо и 2 были заблокированы. На 61-й минуте вышел украинец Александр Зинченко, но не смог помочь команде.
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Хозяева не останавливались. Нанесли три удара в створ, но не забили.
"Арсенал" проиграл во второй раз в этом сезоне и остался с 18-ю очками. Команда Артеты увеличила отрыв от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". "Ньюкасл" набрал 15 очков и поднялся на 9-ю строчку.
АПЛ. 10-й тур, Ньюкасл
"Ньюкасл" - "Арсенал" 1:0
Гол: Исак (12)
Видеообзор матча:
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