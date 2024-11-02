На характере — в лидеры. Ливерпуль — Брайтон 2:1. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" по сути провалил первый тайм матча против "Брайтона", логично пропустил, но за счет характера переломил ход встречи.

В концовке Арне Слот сделал две замены на оборону и сыграл на удержание, он вам не Клопп. С другой стороны, фанаты не в обиде — мерсисайдцы вырвались на чистое первое место в АПЛ, опередив и "Арсенал", и "Ман Сити".

10-й тур АПЛ. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Брайтон" - 2:1

Голы: Гакпо, 69, Салах, 72 — Кадиоглу, 14